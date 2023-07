Serra si dota della postazione “Help Desk” dell’Agenzia delle Entrate

Alla presenza dei vertici della sede regionale e provinciale dell’Agenzia delle Entrate, e del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, verrà inaugurato domattina, mercoledì 19 luglio alle ore 11:30, nei locali della Biblioteca comunale lo sportello Help Desk dell’Agenzia delle Entrate, la postazione destinata alle categorie di cittadini appartenenti alle fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico. Il progetto “Entrate senza Barriere” nasce dalla necessità di andare incontro alle categorie più deboli di cittadini: persone prive di alfabetizzazione informatica e tecnologica, in particolare gli anziani, persone con seri problemi di salute, persone in condizioni di disagio sociale o familiare che, con il progressivo potenziamento dei servizi telematici e l’accelerazione impressa dallo stato di emergenza, si sono visti, per certi aspetti, esclusi dalla possibilità di fruire della vasta gamma di servizi messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate. A beneficio dell’utenza e del vasto comprensorio di riferimento che potrà beneficiare del servizio, un ruolo fondamentale in questo progetto è anche quello del Comune che si è dimostrato collaborativo ed entusiasta per la nuova ed e utile postazione postazione.

Alfredo Barillari, sindaco di Serra San Bruno

“Attraverso la sempre più vasta, accessibile ed efficiente gamma di servizi telematici disponibili, – viene spiegato – non solo l’accesso fisico “diviene” (oggi) solo una delle modalità di fruizione dei servizi dell’Agenzia, ma addirittura rappresenterebbe quella residuale e subordinata al ricorso ai servizi telematici. In particolare, la chiusura dello sportello decentrato di Serra San Bruno e le diverse interlocuzioni con il Comune, hanno rappresentato la giusta leva per “immaginare” una modalità innovativa, sul piano dell’uguaglianza sociale, di erogare, in via sperimentale, servizi specifici ad una categoria ben profilata di cittadini che affrontano quotidianamente le difficoltà connesse al “divario digitale” e che troveranno, nel progetto “Entrate senza Barriere”, quel reale supporto che uno sportello tradizionale non sarebbe in grado di offrire. Accanto ai cittadini destinatari del progetto, protagonista di questo salto “culturale” è lo stesso Comune di Serra che, quale ente di prossimità, fornirà un contributo sostanziale nell’intercettare il reale fabbisogno del comprensorio e che sarà soddisfatto con il successivo intervento della Direzione provinciale di Vibo Valentia”.

LEGGI ANCHE: Serra, servizi educativi per bambini rivitalizzano ambienti comunali inutilizzati

Serra, wi-fi gratuiti su Corso Umberto I: nuove iniziative per la crescita socio-economica

Serra, bando per la concessione delle aree pic-nic a Santa Maria del Bosco