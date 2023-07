Tropea, il bike sharing non decolla e il Comune offre un contributo compensativo di mille euro

Il servizio comunale di bike sharing è stato esternalizzato ed affidato alla ditta “Baci&Bici” di Francesco Russo. Questo è quanto ha recentemente predisposto, in via sperimentale per quattro mesi, l’amministrazione comunale di Tropea, con procedura di affidamento diretta. Per il servizio pubblico di utilizzo condiviso di 22 biciclette a pedalata assistita, in favore dell’utenza cittadina e di quella turistica, sul territorio cittadino sono presenti quattro stazioni fisse automatiche in via Montevideo (“Villa Ghirlanda”), località Rocca Nettuno, via Annunziata e località Michelizia. Per favorire l’esternalizzazione del servizio in concessione, l’amministrazione ha previsto l’erogazione di un contributo compensativo di mille euro mensili in favore del concessionario, «quale compartecipazione per la gestione dei costi del servizio, tenendo conto che i ricavi derivanti dal noleggio di biciclette fin qui registrati attraverso la gestione diretta dalla data di istituzione del servizio sino ad ora, si sono rivelati irrisori – circa 800 euro – e non permetterebbero un’esternalizzazione». La ditta “Baci&Bici” dovrà quindi «garantire il funzionamento: del sistema attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria di ciclostazioni e biciclette; custodia e vigilanza; assistenza agli utenti e relazioni con il pubblico»; call center e informazioni. «A conclusione del periodo contrattuale – precisa l’amministrazione comunale -, tutte le attrezzature oggetto dell’appalto dovranno essere riconsegnate in buono stato di manutenzione all’ente appaltante senza oneri aggiuntivi, eccetto per il normale logorio e naturale obsolescenza dovute all’utilizzo e all’esposizione delle apparecchiature e delle bike agli agenti atmosferici».

