Serra, inaugurata la postazione “Help Desk” dell’Agenzia delle Entrate

E’ stato inaugurato nei locali della Biblioteca comunale di Serra san Bruno lo sportello Help Desk dell’Agenzia delle Entrate, una postazione destinata alle categorie di cittadini appartenenti alle fasce deboli o svantaggiate sul piano del divario tecnologico. Il progetto “Entrate senza Barriere” nasce dalla necessità di andare incontro, appunto, alle categorie più deboli ed è pensato per i cittadini i quali, per vari motivi, possono incontrare delle difficoltà a utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, cosicchè possano recarsi presso la sede comunale dove è allestita una “postazione di supporto” dell’Agenzia delle Entrate – gestita da personale del Comune – e specificare la richiesta indicando i propri dati (nome, cognome, recapito). Le informazioni saranno inoltrate all’Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, che contatterà i cittadini interessati per fornire una soluzione. Nei casi in cui non sia possibile soddisfare la richiesta a distanza, il personale dell’Agenzia delle Entrate si recherà presso la “postazione di supporto” per garantire il servizio. L’Agenzia delle Entrate e il Comune di Serra San Bruno, dunque, accanto ai cittadini per superare le barriere digitali. A illustrare i particolari dell’iniziativa sono stati il sindaco Alfredo Barillari, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Gentile e quello provinciale Marco Chiei Gamacchio. In sostanza, i referenti comunali acquisiranno i dati degli interessati (senza specificazione del servizio richiesto) e li trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate che ricontatterà i cittadini per provvedere ad individuare una soluzione delle questioni che saranno prospettate. “Si tratta di un punto di contatto – ha spiegato Gentile – che ci consentirà di aiutare il cittadino nella fase di fruizione dei servizi, che sarà gestito dal Comune e occasionalmente dall’Agenzia delle Entrate”. “Sin dall’inizio del nostro percorso amministrativo – ha aggiunto Barillari – l’obiettivo è stato quello di riattivare un servizio. I cittadini potranno contare su un luogo fisico per potere effettuare le proprie richieste. La postazione Help Desk permetterà di superare le difficoltà derivanti dal deficit tecnologico nella popolazione anziana e inoltre il personale comunale potrà dare informazioni e supporto”. Dopo la propedeutica fase di formazione del personale, il punto sarà aperto in giorni ed orari prestabiliti.

Dopo la chiusura dello sportello decentrato di Serra San Bruno e le diverse interlocuzioni tra l’Agenzia delle Entrate e il Comune, la nuova postazione Help Desk – una delle modalità di fruizione dei servizi dell’Agenzia – rappresenta la giusta leva per “immaginare” una modalità innovativa, sul piano dell’uguaglianza sociale, di erogare servizi specifici ad una categoria ben profilata di cittadini che affrontano quotidianamente le difficoltà connesse al “divario digitale” e che troveranno, nel progetto “Entrate senza Barriere”, quel reale supporto che uno sportello tradizionale non sarebbe in grado di offrire.

LEGGI ANCHE: Serra si dota della postazione “Help Desk” dell’Agenzia delle Entrate

Arte e musica, ai nastri di partenza il calendario di “Serra d’estate”

Serra, la seconda edizione della “Festa del Grano” coinvolge esperti di settore

Serra, servizi educativi per bambini rivitalizzano ambienti comunali inutilizzati