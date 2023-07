Vibo Marina, la Feisct nomina Franco Ranieri Ambassador 2023

La Feisct, Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, nasce per promuovere e valorizzare gli itinerari storici e culturali con l’obiettivo di aiutare i territori, in particolare i borghi e i centri minori, a sostenersi attraverso l’economia generata dal turismo lento favorendo la crescita del turismo sostenibile attraverso iniziative, convegni ed eventi sui territori. La Feisct rappresenta ed aggrega enti pubblici e privati e operatori economici con l’obiettivo di costituire un luogo d’incontro e dialogo nonché un laboratorio per lo sviluppo di sinergie attraverso gli itinerari culturali. Come segno di riconoscimento per l’attività svolta a favore del territorio vibonese, la Feisct ha conferito a Franco Ranieri, titolare del pontile “Marina Carmelo” di Vibo Marina, nel corso di una semplice cerimonia di saluto allo scrittore e navigatore Alfredo Giacon che ha fatto tappa nel porto con la sua barca Jancris, l’attestato di nomina ad “Ambassador 2023″. All’incontro con lo scrittore ambientalista e velista, che era accompagnato dalla moglie Nicoletta Siviero, erano presenti il comandante della Capitaneria di Porto, il dirigente scolastico dell’istituto “Amerigo Vespucci” nonché gli assessori comunali all’Ambiente e alle attività Produttive. In apertura è stato tributato un omaggio alla memoria di Otello Profazio, recentemente scomparso, mediante l’interpretazione, da parte di Sara Biblioteca che si è accompagnata con la sua chitarra, di uno dei motivi più famosi del grande cantastorie calabrese: la canzone di Colapesce. Ricco di acume è stato l’intervento di Alfredo Giacon, che ha voluto sottolineare come il porto di Vibo Marina debba essere considerato una porta d’ingresso verso il territorio limitrofo che, grazie a questa funzione svolta dall’infrastruttura portuale, può e deve essere maggiormente valorizzato poiché il turismo non deve essere considerato solo svago ma anche un business capace di produrre ricchezza. Concetti ribaditi dal presidente della Pro Loco, Enzo De Maria, che ha posto l’accento sulla necessità di non parlare più di potenzialità del porto ma, al contrario, di valorizzare maggiormente il suo ruolo centrale nell’economia del territorio, prendendo esempio dai risultati raggiunti da Franco Ranieri che, portando avanti e sviluppando le iniziative intraprese dalla sua famiglia, è riuscito a costruire un importante punto di riferimento per la nautica da diporto nazionale ed internazionale.

