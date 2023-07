Aiga Vibo: rinnovato il direttivo ed eletto il nuovo presidente

E’ l’avvocato Domenico Fusca’ il nuovo presidente di Aiga Vibo Valentia. L’assemblea della sezione Aiga Vibo ha infatti rinnovato il direttivo per il biennio 2023-2025 e, oltre al presidente, sono stati eletti i componenti dell’ufficio di presidenza: la dottoressa Iris Bufalo e il dottor Davide Accorinti, vicepresidenti, la dottoressa Deborah Cosentino segretario, il dottor Dario Garisto tesoriere, tutti giovanissimi professionisti sotto i 30 anni di età. A completare il direttivo, in qualità di consiglieri, gli avvocati Francesco Maria Massara, Michelangelo Pasqua, Raffaele Carullo, Maria Assunta Pagano, Caterina Giuliano (consigliere nazionale) e il dottor Francesco De Masi che rivestira’ anche il ruolo di presidente della consulta dei praticanti. Eletto rappresentante della sezione, in seno all’Osservatorio nazionale sulle carceri, l’avvocato Gerlando Termini. Il presidente Fusca’ ha ringraziato l’assemblea per la fiducia accordata chiedendo ai colleghi, che per anni hanno rivestito incarichi all’interno della sezione, di contribuire con la loro esperienza a sostenere e consigliare l’ufficio di presidenza. Anche Aiga Vibo parteciperà con i suoi delegati alle elezioni del presidente nazionale che si terranno il 16, 17 e 18 novembre.

LEGGI ANCHE: Devianza minorile: giornata di studio a Vibo con avvocati, magistrati, docenti, scuole e istituzioni

Professionisti delegati alle vendite, concluso il corso formativo promosso a Vibo