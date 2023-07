Vibo Marina, i vigili del fuoco salvano un gattino tra i rovi di corso Michele Bianchi

La squadra 5A, guidata dal capo squadra Ruggero dei vigili del fuoco di Vibo Marina, ha messo in salvo un gattino di appena dieci giorni di vita rimasto intrappolato tra i rovi presenti in prossimità di corso Michele Bianchi della frazione costiera. Il recupero del micio è stato possibile solo dopo il taglio delle erbacce che ne impedivano il salvataggio, poiché il gattino era letteralmente avvolto dai rovi. Il gesto è stato particolarmente apprezzato dai presenti – residenti e turisti – che hanno assistito al salvataggio e, al contempo, hanno messo in discussione lo stato di incuria in pieno centro a Vibo Marina ad opera del Comune. Il gattino è stato ripulito ed affidato ad un veterinario per le cure del caso.

