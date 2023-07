Pizzo, il Comune attiva il servizio “Bus navetta” per raggiungere diversi punti della cittadina

Sergio Pititto

Il servizio di bus navetta per gli utenti, residenti e turisti, è operativo da oggi, sabato 29 luglio, e consentirà di raggiungere diverse aree della cittadina costiera. “L’Amministrazione comunale ha promosso l’iniziativa per offrire ai cittadini e ai turisti un servizio di trasporto comodo, veloce e sostenibile – hanno spiegato dall’ente guidato da Sergio Pititto – per raggiungere i diversi punti della città senza doversi servire dei veicoli privati, decongestionando il traffico particolarmente intenso nel periodo estivo”. Un’iniziativa promossa dall’amministrazione, dunque, in un momento in cui maggiore è la domanda di trasporto. Quanto ai costi, l’ente locale ha così programmato il tariffario: biglietto a tempo 90 minuti dalla convalida euro 1,50, biglietto giornaliero euro 4,60, abbonamento settimanale euro 12,00, mentre per l’abbonamento mensile il costo sarà di euro 41,00. Tratte, percorsi e fermate sono reperibili sul sito comunale, sulla pagina Facebook dell’amministrazione, così come in vari siti della cittadina costiera.

