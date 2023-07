A Favelloni arriva la Sagra del pesce spada, i proventi destinati a sostenere le attività dell’Oratorio

Dai piatti tipici alla musica e poi divertimento per bambini e adulti. La frazione di Cessaniti si prepara per l’ormai tradizionale appuntamento. Quanto raccolto sarà devoluto a implementare i servizi dell’oratorio locale

Cucina tradizionale, giochi per bambini, musica e solidarietà. Questo e molto altro alla base della quinta edizione della Sagra del pesce spada in programma a Favelloni, frazione di Cessaniti il 4 agosto a partire dalle ore 20.00. L’evento viene promosso ormai annualmente dai volontari dell’oratorio. L’appuntamento è infatti nato nel 2018 con lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione dell’oratorio. Oggi, a struttura avviata, si punta a migliorare i servizi. In modo particolare, c’è la volontà di ampliare la struttura attrezzando altre aree. Ma non solo. I proventi saranno utilizzati per la proposizione di nuovi corsi di formazione e per far crescere la locale scuola calcio (in programma la creazione di spogliatoi). Al contempo c’è l’idea di proporre giornate dedicate a giovani e meno giovani affetti da disabilità. Iniziative da concretizzare sotto la guida di personale qualificato. L’oratorio san Giovanni Paolo II di Favelloni è un punto di riferimento importantissimo per il territorio. Vi accedono bambini e famiglie provenienti anche dai paesi limitrofi. Grazie all’offerta, permette a tanti ragazzi di coltivare le passioni verso le attività sportive, l’arte, il canto e il teatro. Nei mesi addietro è stato anche realizzato un corso di lingua inglese che ha riscosso ampia partecipazione.

Il programma

In occasione della sagra, verrà realizzato negli spazi dell’oratorio, il villaggio dei bambini, con gonfiabili, truccabimbi, pop corn e zucchero filato. In piazza Scalabrini, live music con il duo Francesca e Romina. Giocolieri e sputafuoco animeranno la serata insieme allo Street band itinerante e alle danze dei giganti. Dalle 22.30, in piazza San Filippo, l’esibizione del gruppo folk “I peddaroti”. L’evento vanta il patrocinio del Comune di Cessaniti, Provincia di Vibo Valentia, Consiglio regionale della Calabria, Gal e asd Cessaniti.

LEGGI ANCHE: La comunità di Favelloni in festa per il patrono San Filippo d’Agira

La comunità di Favelloni in festa: il giovane Francesco Colaci diventa sacerdote

La Passione vivente a Favelloni segna un successo: grandi emozioni e partecipazione -Foto e video