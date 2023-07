A Vena Superiore il Comitato festa dona un defibrillatore alla comunità

È stato donato in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola di Bari

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola di Bari, la comunità di Vena Superiore, frazione d Vibo Valentia, ha accolto con ammirazione la lodevole iniziativa del Comitato festa, che ha proceduto all’installazione di un defibrillatore nella centralissima Via Roma, all’altezza del civico 76, poco distante dalla farmacia. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nella mattinata odierna, alla presenza del parroco don Antonino Vattiata e di numerosi cittadini, soprattutto ragazzi. Nell’occasione, il Comitato ha reso noto che nei prossimi giorni sarà avviato un corso gratuito da parte di personale sanitario, sull’uso dell’importante presidio medico.

