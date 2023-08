Link – Orgoglio e pregiudizio, Vibo Marina: anche lo sport protagonista all’evento LaC il 3 agosto

di Antonella Inicorbaf

Lo sport, quello bello. Si fa sport per mettersi in forma, perché fa bene all’anima e al corpo. Quel formicolio che nasce dallo stomaco, quell’ansia che sparisce in un attimo, chi ha fatto sport, a livello agonistico, lo sa bene. Lacrime e sudore, sacrifici, tanti sacrifici, che i ragazzi sin da piccolissimi si abituano a fare. E poi c’è il gruppo, l’unione, la squadra. L’amicizia, la tolleranza e il rispetto. Ecco, lo sport lo si può raccontare con tante parole chiave, ma il rispetto ne racchiude tutta la sua magia; non importa chi vince o chi perde, si impara sempre qualcosa, si vince sempre e comunque. Sarà questo il messaggio delle squadre che saranno tra i protagonisti dell’evento Link – Orgoglio e pregiudizio previsto il 3 agosto a Vibo Marina. Ed è proprio dei prossimi giorni la presentazione di un progetto che si chiama “Il tifo che ci piace”, perché lo sport lo fanno sì gli sportivi, ma anche i tifosi, con una narrazione emozionante di quello che è lo spirito delle tifoserie. «L’idea nasce dalla volontà di educare i ragazzi ai principi di rispetto, tolleranza e integrità; invitiamoli a venire allo stadio a fare delle coreografie a favore della propria squadra del cuore e non contro le squadre avversarie». Ci racconta Antonello Gagliardi, direttore generale U.S. Vibonese Calcio. «Cominciamo dalle scuole, invitando tutte le scuole, della provincia di Vibo a sposare questo progetto che non ha solo una finalità ludica ma anche educativa. Educhiamoli alla mentalità positiva sportiva. Se non ci saranno più scontri allo stadio, avremo raggiunto un piccolo ma grande traguardo che si propagherà anche nella vita sociale e di tutti giorni, non solo la domenica. Dobbiamo sensibilizzare tutti, a partire dalla dirigenza e dalle società, assumendoci le nostre responsabilità e facendo capire che noi ci siamo». CONTINUA A LEGGERE QUI: Orgoglio e pregiudizio, anche lo sport in prima linea nell’evento LaC il 3 agosto a Vibo Marina