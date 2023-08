Ionadi, tutto pronto per lo spettacolo “Mio Sud” di Paolo Cutuli

“Mio Sud”. Questo il titolo dell’interessante appuntamento culturale in programma domenica 6 agosto a Ionadi, in piazza Roma, davanti alla chiesa matrice intitolata a Santa Maria Maggiore. Lo spettacolo sarà proposto, a partire dalle 21.30, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta, in collaborazione con la locale associazione turistica Pro Loco presieduta da Enzo Pesce. A spendersi in tal senso, in particolare, l’assessorato allo Spettacolo di Ionadi guidato da Valentina Fusca. Protagonisti di “Mio Sud” saranno i poliedrici artisti Paolo Cutuli (voce e regia) e Rosaria Fabiana Angotti (canto, chitarra e tastiera), i quali si cimenteranno in un reading letterario performativo di autori del Meridione italiano, progetto prodotto da “Dracma-Compagnia della Piana”. Sarà, questa, l’occasione per mettere al centro dell’attenzione il tema del sud della penisola, con tutte le contraddizioni, le battaglie e le bellezze che lo contraddistinguono. Per Cutuli “Mio Sud” rappresenterà, tra l’altro, un “ritorno a casa”, visto che è originario proprio di Ionadi. Al bravo interprete calabrese, fine ricercatore di consonanze culturali in una trasversale di epoche e popoli diversi, si affiancherà la soprano Angotti, artista eclettica e raffinata che, oltre ad interpretare musica da camera e opere del ‘700 e ‘800, è affascinata dalle contaminazioni con la contemporaneità e la tradizione popolare.

