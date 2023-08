Il “trenino delle stelle” sul cielo della costa vibonese

È stato quasi uno spettacolo di fantascienza, tantissimi puntini luminosi in fila indiana e senza far rumore. Lo spettacolo è stato visto soprattutto da chi in quel momento si trovava sulla spiaggia e guardava il mare e il cielo. Intorno alle ore 21 del 16 agosto il trenino delle stelle è stato avvistato da tanti osservatori lungo la costa vibonese. Ma in questo caso gli alieni non c’entrano. Il trenino di “stelle” brillanti che si muovono in cielo è una costellazione di satelliti che sono stati ideati da Elon Musk per realizzare una copertura internet globale. Il programma Starlink è iniziato nel 2019 e da allora i lanci sono sempre più frequenti. Il passaggio della sera del 16 sulla Calabria è durato circa sei minuti, dalle 21 alle 21.06 quando nel buio del cielo si sono potuti osservare una fila di puntini luminosi, una ventina di luci in fila indiana distanziati di poco uno dall’altro, che solcavano la volta celeste da ovest ad est. Uno spettacolo unico e attraente, surreale e quasi magico, che ci parla di un futuro per il momento inimmaginabile.

