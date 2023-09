Anche a Vibo sarà possibile riconoscere le colonie feline

Anche a Vibo Valentia sarà possibile riconoscere le colonie feline. Lo rende noto l’associazione Argo che anticipa: «Abbiamo già avviato le pratiche per il riconoscimento della prima a Vibo Marina, continueremo nei giorni seguenti anche su Vibo città dando supporto per le pratiche e censimenti». Il riconoscimento di una colonia dovrà avvenire con regole precise regolate da norme: «Viene individuato un tutor che dovrà assicurare cibo, acqua e pulizia della zona in cui stazionano gatti. Dovrà provvedere alla cattura e al trasporto per effettuare la sterilizzazione-castrazione e prassi sanitarie e successivo reinserimento della colonia di appartenenza».

I volontari specificano: «La prassi sanitaria come sterilizzazione/castrazione, interventi inerenti saranno a carico del servizio sanitario Asp di Vibo Valentia che deterrà un registro di carico e scarico per l’identificazione dei gatti. Ricordiamo che le colonie feline riconosciute sono protette. Non possono essere spostate se non per gravi motivi sanitari accertati dai servizi veterinari competenti. Pertanto invitiamo tutti coloro i quali seguono colonie a contattarci per avviare la procedura di riconoscimento». Su Vibo Comune, Jonadi, Nicotera, Limbadi e Spadola si potrà contattare direttamente l’Associazione Argo. Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo del consigliere comunale di Vibo, Paola Catuadella, «sempre sensibile a tutto ciò che riguarda gli animali».

