Tropea e il costone interdetto per pericolo di crolli, il punto con il comandante della municipale

Sono passati del tutto inosservati, per diversi turisti, i due cartelli a fondo giallo apposti ai piedi dello scoglio dell’Isola di Tropea, riportanti il «Divieto di accesso e transito pedonale nell’area sottostante il costone per caduta massi». Così come è passato inosservato anche il cartello, pure questo apposto dal Comune di Tropea, recante l’ordinanza sindacale n. 9 del 19 maggio 2023 che avverte di «non attraversare» un determinato tratto di spiaggia, per «pericolo di morte», aggiungendo che «ogni violazione verrà sanzionata con una multa di mille euro». Un ulteriore deterrente, quest’ultimo, che è stato completamente ignorato da quanti, non curanti del pericolo, hanno inteso ugualmente scavalcare la recinzione in legno per andare a prendere il sole proprio sotto i piedi del costone di rena che ha iniziato a cedere il 7 aprile. Le innumerevoli foto che affollano la rete, poi, non fanno altro che testimoniare come la calca formatasi anche in quel punto abbia completamente reso invisibile la cartellonistica installata. Sull’argomento abbiamo interpellato il comandante dei vigili urbani di Tropea Domenico Papalia, il quale ha fatto il punto della situazione.

«Non sono ancora a conoscenza dei dati relativi ad eventuali sanzioni che potrebbero essere state emesse per la violazione dell’ordinanza che regolamenta quell’area, ma i controlli da parte del personale della polizia municipale sono stati effettuati di continuo. Purtroppo le persone che ignorano arbitrariamente le regole sono tante ed avendo un intero territorio da gestire non abbiamo potuto presidiare in maniera fissa un’area in cui la rotazione dei turisti è stata importante. Riguardo alle modalità di accesso all’area sottoposta ad ordinanza, da parte dei bagnanti – ha poi aggiunto Papalia – abbiamo potuto constatare che il fenomeno è risultato maggiore, e più difficilmente controllabile, in occasione delle mareggiate che si sono verificate recentemente, le quali hanno purtroppo divelto parte della recinzione in legno, ora ripristinata, venendo così a creare un varco proprio su quel versante di spiaggia preso d’assalto».

