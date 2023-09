Si è spento Filippo Monteverdi, sindacalista ed ex consigliere comunale di Vibo

«Ieri mattina è venuto a mancare all’affetto dei propri cari il compagno Filippo Monteverdi, dirigente storico della Cgil, avendo ricoperto per lunghissimi anni il ruolo di direttore del patronato Inca. Un impegno costante a tutela dei diritti dei tanti lavoratori e lavoratrici». È quanto afferma Antonio Iannello, del coordinamento del Pd cittadino di Vibo Valentia, esprimendo il suo cordoglio e di tutto il partito per la morte del sindacalista nonché ex consigliere comunale Filippo Monteverdi. «La sua vita è stata legata alla politica, nella quale per tantissimi anni è stato militante e dirigente del Partito Comunista Italiano e consigliere comunale di Vibo Valentia. Nel 1993 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere. I compagni del Partito Democratico lo ricordano con grande affetto e come un dirigente politico e sindacale molto stimato e popolare anche nei tanti comuni della provincia» – conclude Iannello esprimendo le più sentite condoglianze alla famiglia».

