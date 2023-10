Anche la Calabria allo Chapitre National Svizzero con la Confrérie Du Sabre D’Or

Un evento internazionale si è tenuto sabato in Svizzera in occasione del 30° anniversario dello Chapitre National Suisse, a cura della Confrérie Du Sabre D’Or, l’esclusivo club dedicato all’arte del sabrage. Ospite della manifestazione, anche la Calabria con Roberto Gallo, proprietario del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina, in qualità di Connétable della regione e Maitre Sabreur. Queste cariche attribuiscono a Roberto il potere di introdurre nuovi associati alla confraternita, acconsentire all’apertura di nuovi caveau e nominare nuovi Cavalieri della Sciabola. Il Riva è infatti attualmente l’unico Caveau de Sabrage presente in Calabria, letteralmente Custode della sciabola, ed è stato il prescelto per il Gran Chapitre d’Italia 2023 tenutosi lo scorso giugno. La location di Falerna Marina ha dimostrato in diverse occasioni il suo impegno nel promuovere l’arte del Sabrage, la tradizione risalente all’era napoleonica di aprire lo champagne con la sciabola, che è diventato ormai un rito per la struttura. Ragion per cui, durante la prestigiosa manifestazione tenutasi in Svizzera lo scorso sabato, Francesca Mannis, Direttore Generale e Chef del Riva, ha ricevuto il conferimento di Chebalier-Sabeur, Cavaliere della sciabola, direttamente dal Gran Maestro di Francia per conto de La Confrérie du Sabre d’Or, mediante una cerimonia dedicata, contribuendo ad accentuare il prestigio già conferito al ristorante di Falerna. L’evento è stato infatti presidiato da Jean Claud Jalloux, Gran Maitre della confraternita e da Ludovic Giard, Grand Chancelier. Presenti anche Philippe Brugnon, Maitre des Ambassades e gli ambasciatori Edi Della Sala, Mirko Rainer e Waltraud Kaiser, rapprentanti rispettivamente Italia, Svizzera e Gemania. Ancora una volta, dunque, con l’invito a Roberto Gallo di presenziare allo Chapitre National di Svizzera 2023 e la nomina di Francesca Mannis a Chebalier-Sabeur, il Riva si rende portavoce dell’eccellenza e della Calabria a livello internazionale.