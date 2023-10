Alunni con disabilità gravi, da Briatico il bando per due assistenti specialisti

Il Comune di Briatico ha avviato la selezione pubblica (per titoli e colloqui) finalizzata al reclutamento di due assistenti specialisti. Si tratta di figure indispensabili per la realizzazione di attività di assistenza specialistico-educativa rivolta agli studenti con disabilità grave (legge 104/92), per come richiesti dall’Istituto comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina (in base al recente Piano di dimensionamento Briatico viene accorpato a Vibo Marina). All’interno della dotazione del Fsc 2022, si fa rilevare nell’atto, all’ente era stata assegnata una somma di 20mila e 253 euro per lo sviluppo dei servizi sociali. Con delibera di giunta comunale di inizio ottobre, parte delle risorse vengono destinate al potenziamento dei servizi sociali rivolti all’infanzia e alla disabilità e in particolare modo al rafforzamento dell’assistenza in favore di allievi con disabilità grave frequentanti i plessi di Vibo Marina. Gli studenti beneficiari sono tre. Per la copertura della spesa necessaria per l’espletamento dell’iter burocratico, viene dunque destinata una quota parte del Fondo di solidarietà comunale, pari ad 3.700,00 euro. In caso di successivo ed ulteriore finanziamento, il Comune di Briatico si riserverà di procedere all’implementazione delle ore e/o allo scorrimento della medesima graduatoria, per reclutare un’ulteriore figura specialistica, sempre compatibilmente con le risorse disponibili. La scadenza del bando è fissata al 24 ottobre. Maggiori info, modalità di partecipazione e requisiti, sono consultabili sulla pagina ufficiale dell’ente.

LEGGI ANCHE: Piano di dimensionamento scolastico, il sindaco di Briatico: «Pronti a mettere a disposizione plessi»

Autismo, dalle terapie alle difficoltà delle famiglie. Angsa Vibo: «Spesso spese insostenibili»

Amministrazione condivisa, istituzioni e associazioni insieme per migliorare servizi e qualità di vita

Vibo, la “Fenice”: «Puntiamo alla formazione e all’inserimento sociale-lavorativo del disabile»