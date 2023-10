Tropea, due aule dell’Istituto d’istruzione superiore intitolate al piccolo Giuseppe Nusdeo

Pina Davoli, portavoce di Admo

Tutto pronto all’Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi” di Tropea, per l’intitolazione di due aule al piccolo Giuseppe Nusdeo, fondatore dell’Associazione donatori di midollo osseo (Admo) regione Calabria. La piccola cerimonia, avviene infatti in occasione delle giornate di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo tenute dagli stessi volontari Admo Calabria. L’istituto, retto da Nicolantonio Cutuli, «è da sempre sensibile alle tematiche sociali e di solidarietà – ha fatto sapere lo stesso dirigente -, tanto essere un’istituzione da sempre vicina all’Associazione donatori di midollo osseo». La scuola tropeana, di concerto con Admo, «ha intrapreso diverse iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione e degli alunni stessi. Le azioni informative di Admo – ha sottolineato Cutuli -, veicolate attraverso la sua portavoce Pina Davoli, sono volte a ricercare giovani donatori che potranno ridare una speranza a tutte quelle persone che soffrono di malattie come i tumori del sangue, leucemie, linfomi e il mieloma, ma anche affetti da patologie non oncologiche come l’aplasia midollare e le mielodisplasie».

