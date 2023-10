Fede e radici, a Potenzoni di Briatico ritorna la festa dedicata a San Francesco

È il co-patrono di Potenzoni ma la sua figura chiama a raccolta fedeli anche dei paesi limitrofi. Nella piccola frazione di Briatico, nota per la sua tradizionale Infiorata, fervono i preparativi per i festeggiamenti dedicati a San Francesco di Paola. Proprio con l’esposizione delle reliquie, la novena (ogni sera dalle ore 18.45) è entrata nel vivo. La devozione al santo calabrese accomuna diversi centri del circondario, da San Costantino a Zungri, finanche Zaccanopoli e Filogaso. Proprio a San Costantino di Briatico, intorno al 1550 venne edificato un sito religioso su opera di padre Giovanni Scalzo, morto in sanità. Vi dimorava una comunità di monaci che, sull’esempio di San Francesco, viveva in semplicità e preghiera. Il terremoto del 1783 non risparmiò nulla e oggi della struttura non restano che pochi ruderi. In questa distesa di distruzione causata dal disastroso sisma, la statua miracolosamente non subì gravi danneggiamenti. La comunità allora decise di trasferirla nella vicina chiesa di Potenzoni che, in base ai racconti, non presentava grosse criticità causate dal terremoto. Qui, quell’antica statua, viene ancora oggi venerata da pellegrini provenienti da ogni dove.

Il programma civile e religioso

Proprio per rinsaldare il legame di fede, la parrocchia guidata da padre Luigi Scordamaglia apre le porte anche alle comunità vicine. A partire da domani, 17 ottobre, in ogni celebrazione verranno coinvolti gli abitanti di Mandaradoni, Zambrone, Zaccanopoli, San Costantino e San Leo. Venerdì 20 ottobre, previsto un momento di ringraziamento e richiesta protezione per la comunità parrocchiale. Sabato 21 ottobre, messa vigiliare, solenne venerazione e bacio della reliquia. Domenica 22 ottobre, dalle ore 11.0, messa e processione per le vie del paese. Per quanto riguarda i festeggiamenti civili, 21 ottobre dalle 22.00 premiata società presenta i Migliori anni in concerto. Per il giorno di festa, dalle 22.00, l’atteso evento firmato Cosimo Papandrea. La mattinata sarà arricchita dalla musica del complesso bandistico Acam di Pernocari.

