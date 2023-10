Mileto, al Cmi il corso di formazione di “Nati per la musica”

Per il secondo anno consecutivo il Cantiere musicale internazionale ospita il corso per formatori di “Nati per la Musica”, il programma educativo ideato a Trieste e attivo su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo dichiarato di promuovere l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche della vita. L’iniziativa in programma nella giornata di oggi 28 ottobre sarà, appunto, attuata all’interno della sede della scuola di alta formazione ospitata nell’ottocentesco palazzo san Giuseppe di Mileto. La realtà di settore, diretta dal noto maestro di pianoforte Roberto Giordano, da qualche anno funge, infatti, anche da primo presidio regionale di “Nati per la Musica”. A tenere il corso sarà, nell’occasione, il formatore della segreteria nazionale NpM di Trieste, Antonella Costantini. Ad esso parteciperanno numerosi aspiranti volontari e operatori provenienti da tutte le cinque province calabresi, a dimostrazione della valenza dell’iniziativa ospitata anche quest’anno all’interno del Cantiere. «Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione – afferma al riguardo Rita Emanuela Galvagno, referente regionale di Nati per la Musica, responsabile del presidio con sede a Mileto e, tra l’altro, moglie del maestro Giordano – per quest’ennesimo importante risultato conseguito. Il corso, infatti, rappresenta un’occasione di formazione unica nella nostra regione, inserito in un progetto nazionale più ampio, di grande impatto culturale e sociale».

