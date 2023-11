Comune di Vibo: dopo il flop del bike sharing, la giunta ci riprova con l’Ape Tour

Il sindaco di Vibo in sella alla bike sharing, accanto Lorenzo Lombardo e Rino Putrino

La Giunta comunale di Vibo ha approvato il “Regolamento per l’affidamento in concessione del servizio di visita turistica assistita nel territorio comunale: Progetto Ape Tour”. Il Comune ha infatti intenzione di affidare a soggetto privato la “gestione del servizio di visita turistica assistita – trasporto di persone per fini turistici nel proprio territorio comunale – con ausilio di veicolo caratteristico e compatibile con le strade comunali e dell’ambiente circostante”. Il veicolo deve avere le caratteristiche tecniche pari o superiori a quelle del “Nuovo Ape Calessino 200 Piaggio” e la durata della concessione è di tre anni. Così, dopo il servizio di bike sharing, poco utilizzato rispetto alle aspettative iniziali dell’amministrazione, l’ente locale promuove l’Ape Tour per ammirare le bellezze del territorio comunale.

Luogo di svolgimento del servizio

L’aggiudicatario usufruirà di uno spazio all’uopo indicato dall’amministrazione comunale ove provvedere allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di visita turistica. “Il servizio di visita turistica dovrà essere effettuato esclusivamente nel territorio di Vibo Marina e di Bivona – viene precisato dal Comune – ogni autorizzazione e/o atto di assenso inerente o comunque riconducibile allo svolgimento del servizio fuori dal percorso stabilito è privo di efficacia. L’area adibita allo stazionamento del veicolo è oggetto di occupazione temporanea e quindi soggetta alla Cup. Nell’area in questione ove possibile, in accordo con l’amministrazione comunale e fatte salve le necessarie autorizzazioni potranno essere posizionati cartelli pubblicitari e promozionali. Il servizio deve essere prestato tutti i giorni, nel periodo giugno-ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 21:00 e ad orari predeterminati. Non è ammesso il servizio a chiamata. Il servizio dovrà essere comunque assicurato nei giorni festivi e in occasione di eventi e ricorrenze che interessano il comune di Vibo Valentia. Il conducente del veicolo è tenuto a fornire un servizio di informazione turistica durante il tragitto ai clienti mettendo a disposizione materiale informativo, quali ad esempio depliants e brochure”.

Modalità di svolgimento del servizio

“Il servizio, – si evince ancora da regolamento – é svolto mediante l’offerta di prestazione di trasporto

di persone nel territorio comunale con finalità promozionali e turistiche, con l’utilizzo esclusivamente di veicolo caratteristico, compatibile con le strade comunali e dell’ambiente circostante. La relativa tariffa, l’itinerario, la definizione delle fermate, le fasce orarie e gli stalli di sosta, assentiti dal Comando di Polizia locale e approvati dalla Giunta, saranno riportati negli atti della procedura ad evidenza pubblica. Ciascuna sosta non deve essere inferiore a 15 minuti. Il suddetto itinerario può subire delle modifiche ove richiesto da motivi di viabilità o altre esigenze dell’amministrazione comunale. L’ape calessino dovrà riportare sul parabrezza la scritta “Città di Vibo Valentia”, e nella parte anteriore del tetto la scritta con la dicitura: “servizio visite turistiche e deve essere di colore rosso come da modello allegato”.

