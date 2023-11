Efficientamento energetico per il Municipio di Simbario: consegnati i lavori

Ultimati e consegnati gli interventi di efficientamento energetico della sede del Municipio di Simbario. I lavori consegnati dalla ditta appaltatrice sono stati realizzati grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno di poco inferiore agli 84mila euro (83.790,52). Il progetto rientra in un piano nazionale dedicato ai Comuni sotto i duemila abitanti che ha come obiettivo «la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2023». Attraverso un’apposita determina, il responsabile dell’ufficio tecnico, Giuseppe Iannarella, e di quello finanziario, Mario Randò, hanno approvato lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dell’intervento e il quadro economico finale. Il palazzo municipale di Simbario, dunque, si pone al pari di altri Comuni d’Italia e del Vibonese, puntando su energie sostenibili e risparmio energetico

