Filogaso: verrà realizzata una nuova mensa scolastica

Filogaso avrà una nuova mensa scolastica. Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di 429mila euro nell’ambito del progetto rientrante nel Pnrr denominato “Piano di estensione del tempo pieno e delle mense” – Next Generarion Ue. La nuova struttura sarà adiacente alla scuola secondaria di primo grado e avrà una superficie di 195 metri quadrati su un unico livello con 72 posti a sedere e andrà a garantire il servizio, in due turni distinti, a 144 alunni. I locali saranno composti da un’area cucina per la preparazione e la cottura dei pasti, una sala refettorio, uno spazio con dei lavabi per consentire agli alunni l’igienizzazione delle mani, una dispensa con frigorifero e freezer, un ripostiglio, una postazione per il lavaggio stoviglie, spogliatoi e servizi igienici con doccia per il personale addetto al servizio di refezione.

