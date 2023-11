Lavori sulla linea elettrica a Vibo Valentia: ecco le vie interessate dall’interruzione

A causa di alcuni interventi, al fine del miglioramento della qualità del servizio elettrico in alcune zone di Vibo Valentia, E–distribuzione comunica che l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe subire delle interruzioni durante la giornata del 9 novembre, dalle ore 8:30 alle 16:30. La società di fornitura elettrica invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) a Vibo Valentia sono: via Galluppi P. dal numero civico da 1 a 3, da 7 a 11, 15, 23, 4, da 8 a 12, sn; via Iazzolino da 7 a 11, 2, da 6 a 10, da 14 a 16; via borgo San Sebastiano, numeri civici: 17, 21, da 34 a 36; vico dei Santi numeri civici: 17, da 2 a 4, sn; discesa Carmine, numeri civici: 41, da 45 a 47, 53; via Vito Capialbi, numeri civici da 4 a 8; via Gran Corte, numeri 1, da 2 a 6; via Noplari 1, da 2 a 6, 10; via dell’Umiltà da 4 a 6; via A. Crispo da 7 a 9; via Ettore Capialbi, numero 7; via del Gesu numero 29; via Corsea 13, sn; largo Bisogni 3, sn; via San Michele 2; via Morelli sn; via Prestera 2. E-distribuzione comunica inoltre che l’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

