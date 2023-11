Donazione del sangue in Cittadella: una giornata di sensibilizzazione per aiutare la raccolta

La Cittadella regionale

Per intervenire in contesti emergenziali o legati alla chirurgia, e per ottenere farmaci derivati dal plasma, il sangue, in tutte le sue componenti, è di estrema importanza. Il sangue è indispensabile nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo, nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche e in varie forme di anemia cronica, immunodeficienze, emofilia. Donare è importante, proprio perché le trasfusioni di sangue rappresentano una terapia salvavita in numerose situazioni e, purtroppo, le donazioni nella nostra regione e anche a livello nazionale, subiscono spesso variazioni, quasi sempre in negativo. Non si dona abbastanza e per ovviare alle carenze di sangue vengono puntualmente promosse giornate di raccolta da parte dell’Avis. Così, anche la Regione Calabria unitamente all’Avis lancia una giornata di sensibilizzazione sulla donazione del sangue: un gesto di solidarietà che può salvare tante vite. Il dirigente di settore “Datore di lavoro” del Dipartimento organizzazione e risorse umane, Salvatore Lopresti, ha infatti reso noto che lunedì 13 novembre si potrà donare il sangue in Cittadella regionale. “Basterà recarsi all’autoemoteca Avis che stazionerà dalle ore 8:00 alle ore 11:30 nella piazza intitolata a San Francesco di Paola“. Per potersi candidare alla prima donazione “bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni e avere un peso non inferiore ai 50 chili. I donatori periodici possono donare sino a 65 anni. All’iniziativa, sarà presente personale medico che verificherà l’idoneità alla donazione. Non sarà necessario presentarsi a digiuno ma si potrà consumare prima un pasto leggero a base di frutta fresca, tè o caffè poco zuccherati, pane non condito o altri carboidrati semplici. Dopo il prelievo verrà offerta ai donatori una colazione per reintegrare i liquidi. Si precisa che i lavoratori dipendenti hanno diritto ad una giornata di riposo retribuita”. Inoltre, per donare ci si può prenotare chiamando al numero: 3316962677 (segreteria Avis) e verrà indicato un preciso orario nel quale presentarsi per evitare attese. L’appello è dunque al nostro senso civico di aiuto verso chi ne ha più bisogno.

