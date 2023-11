Capistrano: l’ingegnere Conocchiella della Provincia presterà servizio anche al Comune

Il Comune di Capistrano

Presterà la propria attività lavorativa anche al Comune di Capistrano, l’ing. Maria Giovanna Conocchiella, funzionario tecnico della Provincia di Vibo Valentia addetta al settore viabilità. A richiederne il nulla-osta per l’utilizzo, in posizione di sovraordinazione, per 9 ore settimanali per la durata della gestione commissariale, è stata la Commissione straordinaria prefettizia (viceprefetto Maria Luzza, viceprefetto Emma Caprino, funzionario economico finanziario Carla Fragomeni) che regge le sorti del Comune di Capistrano dopo il recente scioglimento degli organi elettivi dell’ente (guidati dal sindaco Marco Martino) per infiltrazioni mafiose. “Atteso che l’amministrazione provinciale – si legge nella determina della Provincia di Vibo – ha sempre inteso favorire eventuali comandi o lo scavalco condiviso del personale dipendente presso altre pubbliche amministrazioni e dato atto che la dipendente si è dichiarata disponibile ad espletare l’incarico”, ecco la concessione del nulla osta al comando da parte dell’ente Provincia di Vibo per l’ingegnere Maria Giovanna Conocchiella. Il periodo e l’utilizzo dell’attività lavorativa della dipendente viene concesso alle condizioni e con le modalità che saranno previste da apposita convenzione da stipularsi tra la Provincia e il Comune di Capistrano.

