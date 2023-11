Topi nella scuola primaria di Tropea, le famiglie: «Si intervenga a tutela dei bambini» – Foto

Chiedono interventi urgenti per risolvere una situazione non più tollerabile. I genitori dei piccoli studenti frequentanti la scuola primaria di Tropea, nel plesso centrale di via Crigna e in quello Annunziata, sollecitano infatti l’amministrazione comunale al fine di predisporre una incisiva derattizzazione. Nelle classi e tra i corridoi – per come segnalato da alcune famiglie alla nostra redazione – diversi topi passeggiano indisturbati. La situazione, stando alla segnalazione, andrebbe avanti dal mese di ottobre e, nonostante alcuni interventi, il problema persiste, con tracce dei roditori (escrementi) trovate sui banchi, sulle cattedre e sui pavimenti i della scuola. «Ci sono stati degli interventi – spiegano i genitori – ma sono sinora risultati insufficienti. Serve invece una seria derattizzazione e pensiamo che la presenza dei topi non possa risolversi senza un’adeguata pulizia degli ambienti esterni e vicini all’edificio scolastico, di fatto in alcuni punti divenuto una discarica, un deposito di mezzi in disuso e, addirittura, un deposito per il camion addetto alla raccolta dei rifiuti».

I genitori segnalano poi che dal Comune «si pensa ad una massiccia derattizzazione durante il periodo di stop delle lezioni per le festività natalizie. Il problema che abbiamo sollevato agli uffici comunali e a chi di competenza – raccontano ancora i genitori – è che non si può attendere ancora un mese per le operazioni di disinfestazione. La maggior parte dei genitori oggi per protesta non ha mandato i bambini a scuola». Le famiglie chiedono quindi l’impegno delle istituzioni «affinchè la salute degli studenti venga tutelata». Al contempo, i genitori hanno l’occasione per sollecitare anche l’avvio del servizio della mensa scolastica: «Ad oltre due mesi dall’inizio delle lezioni, molti genitori devono provvedere a portare ai ragazzi il pranzo da casa oppure ad acquistarlo nei negozi locali per assicurare un pasto caldo. La Perla del Tirreno presta massima attenzione al turismo, alle luminarie, agli eventi. È giusto – concludono i genitori -, ma è anche importante garantire i diritti dei bambini. Diritto alla mesa e diritto a frequentare un ambiente scolastico decoroso sotto il profilo igienico–sanitario. Ci auguriamo che il nostro appello non cada nel vuoto».

