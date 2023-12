“Porte aperte” all’Einaudi di Serra: l’istituto presenta l’offerta formativa

“Porte aperte” all’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno che, nelle giornate del 15 dicembre 2023 e del 19 gennaio 2024 (dalle ore 15;30 in poi), alle famiglie e studenti delle scuole secondarie di primo grado del comprensorio sarà presentata l’offerta formativa e i propri indirizzi di studio attivi per l’anno scolastico 2024/2025. «L’istituto Einaudi è una scuola che negli anni non ha mai smesso di innovarsi e di intrecciare partnership educative con enti locali, associazioni e università tanto da rappresentare una eccellenza per l’intero territorio delle serre vibonesi – affermano -. In particolare, a partire dal prossimo anno scolastico la scuola, grazie ai finanziamenti ottenuti mediante i fondi relativi al Pnrr, ha fatto notevoli investimenti volti ad innovare, incrementare e/o potenziare la strumentazione tecnologica in dotazione e di concerto la messa in atto di metodologie didattiche al passo con i tempi che contribuiscono ulteriormente a fornire agli studenti una adeguata preparazione professionale e tecnica e un altrettanta solida formazione di base per affrontare gli studi universitari». La scuola dispone di vari indirizzi di studio che spaziano da quelli liceali (indirizzo scientifico e linguistico) a quello professionale (indirizzo Ipseoa – enogastronomia e ospitalità alberghiera) passando attraverso i percorsi tecnici Cat (costruzione, ambiente e territorio- ex geometri), Afm (amministrazione, finanza e marketing), Sia (sistemi informativi aziendali) per concludere con i corsi d’istruzione per adulti. «L’istituto offre a tutti gli studenti iscritti la possibilità di sviluppare competenze di base e/o avanzate nelle lingue straniere (inglese, spagnolo, francese e tedesco) conseguendo anche le certificazioni linguistiche indispensabili per il mondo del lavoro. La stessa cura è dedicata anche alle certificazioni informatiche (Ecdl), alle certificazioni per il conseguimento del patentino relativo al drone, ai vari progetti di ampliamento dell’offerta formativa, ai numerosi viaggi di istruzione e uscite didattiche, alla partecipazione a convegni specifici su tematiche sociali, nonché all’implementazione di progetti Pcto di eccellenza – spiega ancora l’Einaudi -. Accanto alla formazione teorica di alto livello, l’istituto mette a disposizione della propria utenza laboratori dedicati, biblioteche e in generale tutta la strumentazione all’avanguardia che offre agli studenti la possibilità di crescita umana e professionale».

