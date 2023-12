Lavori di piazza Municipio a Vibo, per il sindaco e Scuglia il progetto riscuote consensi a Roma

Si è chiuso ieri a Roma, all’Auditorium Parco della musica, il “Festival della rigenerazione urbana – Città in scena”. Un evento “al quale ha avuto il privilegio di partecipare, nei giorni scorsi, anche il Comune di Vibo Valentia, – spiegano dalla giunta Limardo – rappresentato dal sindaco Maria Limardo e dal segretario generale Domenico Scuglia, in qualità di dirigente ai Lavori pubblici, grazie al progetto sulla riqualificazione di piazza Martiri d’Ungheria che è stato selezionato per partecipare alla fase finale del Festival stesso, che aveva avuto una precedente tappa a Salerno alla quale Vibo aveva partecipato con successo”. Per il primo cittadino di Vibo “è stato un onore poter rappresentare la città e la sua voglia di crescita e sviluppo davanti ad una platea così importante composta da ministri, imprenditori, colleghi sindaci. I complimenti ricevuti per il progetto – afferma Maria Limardo – che vedrà la nostra piazza “Municipio” cambiare volto, e per tutti gli altri progetti di rigenerazione recentemente attivati, è un incoraggiamento ad andare avanti nel perseguire obiettivi sempre più ambiziosi che incidono positivamente anche nel rapporto tra il cittadino e la sua città, in particolare quegli spazi che stiamo togliendo dal degrado per riconsegnarli a chi li vive e li abita”. Il Festival è stato promosso da Fondazione Musica per Roma, Ance, Mecenate 90, Cidac; in collaborazione con Fondazione Maxxi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Cinema per Roma, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura/Dipartimento di pianificazione Design tecnologia dell’Architettura, Università Iulm.

