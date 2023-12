Concorso “10eLotto”: vincite in Calabria

Il 10eLotto ha premiato la Calabria nel concorso di giovedì 21 dicembre, con vincite totali per 35mila euro. Come riporta Agipronews, infatti, a Cutro è stato centrato un 8 Doppio Oro da 20mila euro, mentre a San Vito sullo Ionio sono stati vinti 15mila euro con un 7 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,7 miliardi di euro in questo 2023.

