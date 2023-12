Natale nel Briaticese, a Potenzoni torna il suggestivo maxi presepe in piazza -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Un lavoro andato avanti per settimane per rendere gli spazi realistici. È un’ambientazione suggestiva quella pensata per la nuova edizione del presepe di Potenzoni. Il borgo dell’Infiorata, in occasione del Natale, ogni anno si distingue per la complessità e creatività che caratterizza l’opera posta nella piazza centrale del paese. Nella serata di ieri, alla presenza di numerosi fedeli provenienti anche dai paesi limitrofi, si è tenuta l’inaugurazione. La frazione di Briatico, nonostante i pochi residenti, continua a regalare piccoli gioielli d’arte. Tanto da richiamare anche visitatori da più angoli della provincia. Per rendere la capanna e l’ambiente esterno realistici, sono stati portati avanti lavori anche di carpenteria. Il gruppo, sotto la direzione del parroco padre Luigi Scordamaglia, ha lavorato senza sosta per confezionare un presepe capace di far rivivere ai fedeli il momento storico della venuta al mondo di Gesù.

LEGGI ANCHE: I canti di Natale animano vie e piazze di Francavilla Angitola – Video

Dolci tipici, zampogne e la casa di Babbo Natale: Melicuccà apre la stagione delle feste -Video

A San Gregorio d’Ippona viaggio musicale alla scoperta delle tradizioni natalizie