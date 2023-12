Ordine di Malta, Antonio Toraldo Di Francia commissario delegazione Tropea

Il gran priore fra’ Nicolò Custoza de’ Cattani con il capitolo gran priorale di Napoli e Sicilia ha nominato commissario per la delegazione di Tropea del sovrano militare ordine di Malta il nobile Antonio Toraldo di Francia, Cavaliere di Onore e Devozione. Succede nell’incarico al già delegato nobile Antonio di Tocco, cavaliere di onore e devozione. A dare notizia della prestigiosa nomina all’interessato è stato il cancelliere del gran priorato di Napoli e Sicilia Umberto Taccone di Sitizano. L’incarico è a tempo indeterminato sino a nuova delibera che verrà assunta in merito. Il neo commissario della delegazione Antonio Toraldo di Francia era vice delegato nella struttura presieduta da Antonio di Tocco con tesoriere Giuseppe Barone, consiglieri Renato Taccone di Sitizano ed Elena Fazzari, rispettivamente, cavalieri di onore e devozione e dama di onore e devozione, fra’ Ignazio Toraldo di Francia cappellano conventuale Confesso e Giuseppe Sarlo cavaliere di onore e devozione e responsabile per le comunicazioni. Nei prossimi giorni Antonio Toraldo di Francia riunirà dame e cavalieri della delegazione di Tropea per illustrare il programma legato alla piena ripresa dell’attività.