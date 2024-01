Libera Vibo ricorda i migranti morti e sepolti nel cimitero di Bivona

Un gesto contro l’indifferenza. Un modo per omaggiare chi ha perso la vita nella speranza di poter raggiungere una terra lontana dalla propria e costruire un futuro di benessere. Libera Vibo Valentia- Coordinamento provinciale, per la giornata del 5 gennaio, ha promosso un momento di riflessione dedicato ai “dimenticati”: «Alle ore 11:00 – fanno i membri del sodalizio – ci ritroveremo all’interno del cimitero di Bivona, frazione di Vibo Valentia, per un momento di ritrovo in ricordo dei migranti morti durante la traversata nel Mediterraneo e lì seppelliti». L’intento è chiaro: «Nella frenesia dei nostri giorni – evidenzia il Coordinamento provinciale – vogliamo poterci fermare un attimo per comprendere il senso di cose che troppo spesso diamo per scontato e attribuire loro il reale valore che esse racchiudono. Il diritto al nome, ad una storia, il diritto ai sogni e soprattutto alla vita». E ancora: «Vogliamo poter chiudere gli occhi e immaginarci per un’istante, come nati dalla parte sbagliata del mare e nella continua lotta a difesa di una vita migliore. Un momento di raccoglimento e di preghiera per farci alimentare il nostro senso di appartenenza ad un unico grande credo, quello che grida umanità».

