Serra, l’ex scuola elementare destinata ai centri per l’impiego

A Serra San Bruno verrà riqualificato e valorizzato l’immobile ubicato su corso Umberto I, l’ex scuola elementare, e il corpo di fabbrica dietrostante da destinare a uffici per il potenziamento dei centri per l’impiego, per una spesa complessiva di euro 1.261879,65. Lo scorso 21 agosto è stato approvato lo “Schema di convenzione per adeguamento infrastrutturale sedi dei centri per l’impego” fra la Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, e il Comune di Serra San Bruno, in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 56 del 28/2/1987, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28/6/2019 di adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”. Successivamente, a fine settembre, tra i due enti è stata sottoscritta una convenzione per la riqualificazione dell’immobile da destinare a uffici per il potenziamento dei centri per l’impiego. Il responsabile unico del progetto – in relazione ai lavori – è il geometra Graziano Mandaliti responsabile Settore Urbanistica.

