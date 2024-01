Iniziati i lavori di ripristino dello storico campetto di Nicotera

“È uno dei tanti simboli dell’abbandono di Nicotera, lo spazio antistante l’Itis. Un luogo caro a tutte le generazioni che su quel campetto – l’unico esistente, nel centro urbano, prima della realizzazione di quello dell’Oratorio di via Luigi Razza – hanno disputato partite memorabili”. Così il consigliere provinciale Giuseppe Leone il quale spiega che “il campetto in questione, era stato realizzato, tra il 1965 e il 1970, quando venne deciso di creare una Cittadella scolastica che ospitasse il Liceo Vinci e l’Itis stesso, realizzando anche un campo di tennis tutt’ora funzionante. In pratica un enorme rettangolo di cemento con due robuste porte, una ringhiera dove appoggiarsi per gustarsi lo spettacolo e uno strato di sabbia per attutire i colpi che il tempo ha pian piano dissolto. Il campo era quindi ormai da anni utilizzato persino come parcheggio”. Da qualche giorno “grazie al mio interessamento – prosegue la nota del consigliere provinciale Giuseppe Leone, – le ruspe sono tornate a ridare nuova vita al piccolo ma grazioso impianto sportivo. Un intervento di complessivi 140mila euro che rientra nella cosiddetta Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole) del Pnrr. Il campo – prosegue leone – sarà quindi dotato di una efficiente illuminazione, di un tappetino sintetico, di un ingresso mediante la posa di un nuovo cancello, di un cancelletto laterale e di una recinzione, di due panchine per le squadre e di una piccola area per il parcheggio delle autovetture”. per il consigliere provinciale si tratta di “un fatto importante per una città dove spesso l’intenzione di fare sport è frenata dalla cronica mancanza di strutture e anche perché, della riqualificazione del campetto, si parlava da decenni ma non si era mai riusciti a passare dalle parole ai fatti. I lavori si dovrebbero concludere in un paio di mesi e poi, come un tempo, ci si potrà fare delle belle partite approfittando della Primavera”.

