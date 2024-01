Sorianello, successo di pubblico per l’evento “Aspettando la Befana”: oltre 200 bambini

Grande successo di pubblico per la quindicesima edizione di “Aspettando la Befana” che si è svolta all’interno del salone della Chiesa di Savini, a Sorianello. Una sala gremita da circa duecento bambini e da tanti spettatori genitori per una serata all’insegna del divertimento e della socialità. La serata organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Cannatelli in collaborazione con la Parrocchia, la Pro Loco e con il contributo della Regione Calabria, con il brand “Calabria Straordinaria”, ha visto la partecipazione di artisti di strada, spettacoli di magia, scultori di palloncini e la comicità di Piero Procopio con i suoi aneddoti e gli spaccati di vita vissuta all’insegna della calabresità. Dopo due tombolate con ricchissimi premi per grandi e piccini, e tanti giochi e divertimento, la vera mattatrice della serata è stata la befana che con al suo arrivo ha omaggiato tutti i bambini presenti con una fantastica calza piena di tante golosità. La serata si è poi conclusa con un momento conviviale. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco e dal parroco per una straordinaria partecipazione di grandi e bambini. “Gli eventi natalizi rappresentano una preziosa occasione non solo per vivere momenti di socialità, ma anche per mantenere vive le tradizioni. Come Amministrazione, con l’ausilio di associazioni e della parrocchia, anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un calendario natalizio che non trascurasse le aspettative di nessun cittadino. Le nostre proposte, dalla rappresentazione del presepe vivente all’arrivo della befana, sono state pensate per i cittadini di tutte le età. Il coinvolgimento massiccio che ne è derivato è sintomo di quanto la comunità sia incline ai momenti di condivisione, e alla valorizzazione dei luoghi e delle tradizioni”, ha concluso il sindaco Sergio Cannatelli.

