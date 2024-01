Il Comune di Soriano progetta il nuovo Piano regolatore cimiteriale: l’ultimo risale al 1962

L'ente cerca ora professionisti per l'affidamento dell'appalto in relazione al servizio professionale di ingegneria e architettura per la progettazione

Il Comune di Soriano Calabro ha espletato una manifestazione di interesse per l’appalto in relazione al “Servizio professionale di Ingegneria e Architettura per la progettazione del Nuovo Piano regolatore cimiteriale”, al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Il responsabile unico del Progetto è l’architetto Marco Vecchio, in qualità di responsabile dell’Area Tecnica Comunale. L’ultimo Piano Regolatore Cimiteriale approvato dal Comune di Soriano Calabro risale a circa sessanta anni fa, con una delibera di Consiglio comunale del 30 ottobre del 1962. Questo è quanto si evince dagli archivi comunali dove non sono stati ritrovati atti successivi riguardanti la materia. Pertanto, la Commissione straordinaria alla guida del Municipio, ha dato mandato al responsabile dell’Area Tecnica, Marco vecchio, di predisporre il Piano Regolatore Cimiteriale. L’iter avviato dall’architetto Vecchio punta ora all’individuazione di operatori per il servizio professionale di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione del suddetto Piano.

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni

Inquadramento territoriale: un elaborato grafico che individua il sistema cimiteriale e le connessioni che questi esprime nei confronti delle strutture e servizi correlati sul territorio, anche di comuni limitrofi. Rilevamento dello stato attuale: elaborato grafico che illustri la vincolistica ed i rispetti normativi sovraordinati e la dotazione, in termini di attrezzature cimiteriali, posti salma, sistemi di sepoltura. Progetto del piano cimiteriale: elaborato grafico e dattiloscritto adeguatamente suddiviso in aree tematiche che illustra le scelte cimiteriali adottate. Il documento è correlato allo stato attuale; afferma le nuove aree soggette all’espansione del perimetro, le modificazioni interne al perimetro necessarie a soddisfare le criticità riscontrate in sede di analisi. Normativa tecnica: elaborato dattiloscritto che definisce le cogenze e le scelte tecniche che non sono già espresse in modalità grafica. Relazioni specialistiche: Elaborati grafici e dattiloscritti attinenti, in particolare, la materia geologica, geotecnica e idrogeologica finalizzati a conoscere la composizione dei terreni e la profondità della falda, la materia sismica in quanto la normativa nazionale considera i cimiteri come “Edifici ed opere rilevanti”, e quant’altro abbia incidenza sulla funzione della struttura cimiteriale e suoi frequentatori (i cimiteri sono considerati strutture aperte al pubblico destinate all’erogazione di servizi). Programma di attuazione: elaborati grafici e dattiloscritti di natura programmatoria finalizzati a stimare, soprattutto in termini economici, sia le criticità rilevate e loro modalità risolutive, sia le ipotesi di progetto. Relazione illustrativa: documento dattiloscritto che illustra le metodologie adottate nella redazione di Piano e che raccoglie gli esiti delle indagini tecniche. Sono parte essenziale del documento le indagini sulla mortalità, caratteristiche di sepoltura, destinazione delle salme, verifiche dei limiti dimensionali e capacità ricettive della struttura e del sistema. L’importo a base di gara per l’appalto del Servizio professionale di Ingegneria e Architettura per la progettazione del Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale è pari a euro 15.000,00. Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del servizio.

