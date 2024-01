Mileto, bella iniziativa solidale degli alunni della IV B della scuola primaria

Bella iniziativa solidale attuata dalla classe quarta B della scuola primaria “Giuseppe Morabito” di Mileto durante il periodo delle festività natalizie. Nell’ambito dei mercatini promossi dalla locale associazione turistica Pro Loco presieduta da Rosario Tomeo, gli alunni coordinati dalla maestra Giuseppina Valente si sono prodigati con i loro genitori nell’organizzazione di sani momenti di gioia condivisi e a preparare dei lavoretti fatti a mano, il cui ricavato della vendita è stato utilizzato per l’adozione a distanza di una bambina di cinque anni del Madagascar più sfortunata di loro e bisognosa di aiuto. La somma residua, ricavata dalla vendita dei lavori artigianali, sarà utilizzata anche per arricchire la biblioteca di classe, inserita nell’annuale “progetto lettura”. Piena la soddisfazione del dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, il quale ha dato mandato alla sua vice di inserire i particolari dell’iniziativa nel sito ufficiale dell’Istituto comprensivo e di tenerlo aggiornato su eventuali sviluppi. L’adozione a distanza della piccola bambina africana è stata effettuata, nello specifico, attraverso le “Missioni estere Redentoristi Onlus“. Per quanto riguarda gli alunni della quarta B dell’istituto miletese sono a dir poco felici di avere acquisito una nuova “sorellina” e di dare anche a lei la possibilità di frequentare la scuola nel proprio paese natio. Dal canto loro stanno già pensando a come aiutarla ulteriormente, attraverso il parziale utilizzo della somma residua e l’organizzazione, in futuro, di altre iniziative benefiche.

LEGGI ANCHE: Mileto, tempo di bilanci e di nuovi progetti per l’Avis comunale

Le reliquie del beato don Mottola nelle parrocchie di tutta la Diocesi, al via la “peregrinatio”