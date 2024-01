Incontro in Comune a Vibo tra Confesercenti e Amministrazione in merito alle “strisce blu”

Antonella Petracca

La Fismo (Federazione italiana settore moda) Confesercenti a seguito di una formale richiesta di incontro all’assessore alle attività produttive di Vibo Valentia, Carmen Corrado, per avere chiarimenti in merito al bando dei parcheggi a pagamento (strisce blu). L’incontro si è tenuto lo scorso 11 gennaio nella stanza del sindaco della città, dove la sindacalista Antonella Petracca, ha potuto «constatare l’apertura al dialogo da parte dell’assessore Carmen Corrado e dal sindaco Maria Limardo la quale, nonostante gli impegni, ha voluto presenziare all’incontro». Gesto molto apprezzato dalla sindacalista, che ha provveduto a formulare una serie di quesiti inerenti al bando degli stalli a pagamento. «Nello specifico – continua Petracca -, dei 995 stalli a pagamento, di cui 122 a Vibo Marina e 873 a Vibo Valentia, preliminarmente, qual è il criterio adottato per identificare le vie ed il numero di stalli a pagamento?. Plaudiamo alla decisione dell’amministrazione comunale di assegnare a Vibo Marina 122 stalli, di cui 47 in via Emilia, 40 in via Parodi, 35 in via stazione, così facendo, il Pennello, Bivona, il lungo mare la Cristoforo Colombo e corso Michele Bianchi, dove si concentrano le maggiori attività commerciali del centro costiero, non saranno interessati da strisce blu. Vibo Marina – afferma Petracca – è da sempre definita dai nostri amministratori il volano del turismo, è giusto pertanto che si cominci a valorizzare la zona, favorendo concretamente gli operatori commerciali. È un territorio che ha necessità di interventi e progetti da parte di una politica attenta e pragmatica, che cominci finalmente a rilanciarlo». E ancora, la sindacalista: «Perché non si è provveduto a dare pari opportunità anche alle attività commerciali del centro del capoluogo?». La presidente della Fismo ha poi segnalato una incongruenza del bando là dove si prevede che la piazza Luigi Razza manterrà momentaneamente, 25 stalli blu, dei 97 originari. «Secondo il progetto di rigenerazione approvato dal Comune, la piazza sembra destinata nella sua interezza alla pedonalizzazione – sostiene Petracca -. La domanda allora nasce spontanea: poiché chi si aggiudicherà il bando non rinuncerà a quei 25 parcheggi tariffati, come intenderà procedere il Comune? E soprattutto, dove saranno destinati? Cosa si intende per momentaneamente? Altro argomento, i costi: il bando prevede per gli stalli a pagamento, prevede che l’abbonamento mensile costerà 50euro, ridotto a 30 euro per pubblica amministrazione, postali, Asp, istituti di vigilanza. Perché non riconosce pari opportunità anche ai commercianti? C’è da dire che quando vi è merito va riconosciuto, e la Petracca riconosce l’impegno da parte dell’amministrazione Limardo di mantenere il costo degli stalli blu invariato al costo di 0,50 centesimi l’ora, così come molto apprezzata la decisione di consentire, finalmente la tanto attesa sosta veloce, che prevede gratis la sosta dei primi dieci minuti». «È stato un incontro dai toni cordiali e proficuo» conclude soddisfatta la Petracca -. Il sindaco Limardo e l’assessore Corrado hanno anche ribadito l’impegno ad operare degli aggiusti. L’incontro è stato aggiornato al prossimo 22 gennaio, data della scadenza del bando».

LEGGI ANCHE: Vibo Marina, al via un corso per formare i manager del futuro

Aiuti per gli affitti, il Comune di Pizzo emana un bando per l’erogazione di contributi

Vibo, saldi partiti senza sprint ma ci sono buoni affari tra l’abbigliamento invenduto per il caldo