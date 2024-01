Vandali in azione a Vibo, divelti vasi ornamentali in centro città

Maria Limardo

Vandali in azione durante la serata di ieri a Vibo Valentia. Alcuni vasi contenenti delle piante ornamentali situate sulla scalinata che conduce su Corso Umberto I, sono stati scaraventati a terra. A denunciare l’accaduto il sindaco Maria Limardo attraverso un post sulla sua pagina Facebook: «Tanta tristezza mista a rabbia e rammarico per questo vile gesto vandalico. Le telecamere ci consentiranno di individuare i responsabili e assicurarli ai provvedimenti del caso. Prima ancora ci auguriamo che si diffonda la cultura del rispetto e si comprenda che la città è casa nostra e come tale va rispettata». L’episodio, che ha suscitato indignazione da parte della comunità, è stato denunciato alle autorità competenti. «Questa è la civiltà vibonese, questo paese non crescerà mai, mentalità ottuse, manco dio ci salva», uno dei tanti commenti al post del primo cittadino. Sull’episodio si registra la condanna anche da parte dell’assessore comunale con delega al Decoro Urbano e al Verde Pubblico, Katia Franzè: «Volevo “ringraziare” i ragazzi che ieri sera si sono divertiti a fare questo lavoro. E’ stato mandato tutto agli uffici per l’identificazione e per la successiva trasmissione degli atti in Procura».

