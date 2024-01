I medici cubani cercano casa, l’Asp di Vibo dirama un avviso

L’Azienda sanitaria di Vibo Valentia ha diramato un avviso per cercare soluzioni abitative da destinare ai medici cubani in servizio nelle strutture ospedaliere della provincia. Vengono presi in considerazione immobili/appartamenti o, in alternativa, situazioni alternative in residence, alberghi oppure b&b siti nelle vicinanze degli ospedali di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea. Il contratto avrà una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile. Le abitazioni dovranno essere subito disponibili. In più si richiede la presenza di arredi per consentire ai sanitari di potervi alloggiare nell’immediato. I canoni verranno corrisposti direttamente dall’Asp. La procedura, che reca la firma del commissario Antonio Battistini, del rup Massimo Zaffino, dei dirigenti Michele Soriano e Daniela Daffinà, fa seguito anche alle segnalazioni del comitato civico “San Bruno” che proprio nell’autunno scorso aveva sollecitato le istituzioni a supportare i medici cubani e la loro presenza soprattutto nella zona montana vibonese mettendo a disposizione case albergo.

