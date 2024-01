“Dentro la Notizia” torna e racconta il lavoro che non c’è: il sogno (infranto?) della Next Elettronica a Piano Lago

Attualità, fatti e approfondimenti dal territorio: torna “Dentro la Notizia”. Si riparte dal lavoro di squadra: in conduzione Pier Paolo Cambareri, gli inviati Salvatore Bruno, Cristina Iannuzzi e Rossella Galati sul territorio e l’impegno di tutta la redazione giornalistica de LaC. La prima puntata sarà incentrata sul lavoro che non c’è e su una storia in cui il coraggio si scontra con la crisi. La trasmissione di oggi racconterà, con l’inviato Salvatore Bruno, la storia della Next Elettronica di Piano Lago, primo caso in Calabria di impresa rilevata dai dipendenti. Il sogno di un salvataggio affrontato investendo, quattro anni fa, il trattamento Naspi di una quindicina di lavoratori deve confrontarsi con il mercato e con la difficoltà di ripartire. È la cronaca di un sacrificio, come la rinunciare per l’intero 2022 a ogni tipo di retribuzione per rilanciare l’attività aziendale, e di una speranza (forse) infranta. Oggi i protagonisti del primo workers buy out mai attuato in Calabria rischiano di veder sfumare il salvataggio della fallita Freelink: sono sull’orlo del baratro. L’azienda ha competenze e attrezzature per operare ma viene da un lungo stop e fatica ad attrarre potenziali clienti o ad accedere agli avvisi della pubblica amministrazione. “Il sogno (infranto?) della Next Elettronica” (questo il titolo della puntata) sarà discusso assieme a Lucia Nicoletti, sindaca di Santo Stefano di Rogliano, Pietro Aiuola, presidente della cooperativa in crisi, e Umberto Calabrone, segretario della Fiom Cgil Calabria. Ospite via Skype sarà la deputata del Movimento Cinquestelle Anna Laura Orrico. “Dentro la Notizia”, per tutti i temi trattati, darà voce ai protagonisti e alla gente. Nel corso della puntata una finestra informativa sarà dedicata alla protesta degli agricoltori che oggi ha paralizzato un pezzo di Calabria.

