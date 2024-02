Dentro la notizia: la sanità in Calabria, medici cubani e assunzioni negli ospedali

Un nuovo contingente di medici cubani, 500 nuove assunzioni nei reparti e un maxi concorso i cui esiti sono stati presentati proprio due giorni fa. Come sta cambiando la sanità della Calabria? Se ne discuterà oggi alle 14. 30 su LaC Tv nel consueto appuntamento con Dentro la notizia, il programma di approfondimento a cura della redazione di LaC News24 e condotto da Pier Paolo Cambareri.

Gli ospiti

Ospiti dell’inviata Rossella Galati, in collegamento da Cosenza, Damarys Alvarez Zapata, Capo delegazione della terza brigata di medici cubani e Pino Scarpelli, Associazione di amicizia Italia-Cuba. In collegamento via Skype Gianluigi Scaffidi, commissario straordinario del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Dove vedere la puntata

Dentro la notizia, da lunedì a venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social. Scarica l’app di LaC Play o visita il sito www.lacplay.it per rivedere le migliori produzioni e l’informazione del mondo LaC.