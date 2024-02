Vibo Marina si prepara per il centenario dell’Opus Dei, la prelatura personale della Chiesa Cattolica la cui missione consiste nel diffondere il messaggio che il lavoro e le circostanze ordinarie sono occasione di incontro con Dio e di servizio agli altri, per il miglioramento della società. L’appuntamento è previsto per sabato 10 febbraio 2024 alle ore 11:00 presso l’Auditorium della parrocchia Maria Ss. Del Rosario di Pompei a Vibo Marina in via Senatore Parodi. A seguire sarà celebrata la Santa Messa alle ore 12:00. Un’occasione importante per approfondire il carisma e rinnovare il desiderio di servire Dio, la Chiesa e la società. San Josemaría invitava ad “amare il mondo appassionatamente”. Intendeva il mondo reale in cui viviamo, con le sue opportunità e le sue contraddizioni. Il mondo è una realtà viva, che evolve e che cambia. Ogni generazione di cristiani deve redimere e santificare il suo tempo. Amare il mondo presuppone che lo si conosca e lo si comprenda. Interverranno l’avvocato Vittorio Quercia e Alvaro Gamiz che arriverà per l’occasione dalla Spagna. L’Opus Dei è un’istituzione della Chiesa cattolica fondata nel 1928 a Madrid dal sacerdote Josemaría Escrivá. Da allora si dedica a promuovere la santità dei cristiani in mezzo al mondo, rafforzando la loro vita di fede attraverso un’abbondante formazione, affinché i suoi membri possano offrire una testimonianza cristiana. Sebbene l’Opus Dei sia nato in Spagna e lì abbia compiuto i suoi primi passi, la sua missione è universale e già negli anni ’40 e ’50 si è espanso in molte altre nazioni.

LEGGI ANCHE: Un angolo di Vibo Marina, preda del degrado, rinasce grazie all’impegno di bambini e genitori – Video