“Architettura in terra cruda nel paesaggio dei casali”, al via il convegno a Tropea

Interessante iniziativa del Rotary Club di Tropea in tema di tutela del territorio, sostenibilità e turismo. L’appuntamento è per domani, sabato 10 febbraio, alle ore 16:30, all’interno di palazzo Santa Chiara. Il convegno permetterà di focalizzare l’attenzione sull’architettura “in terra cruda” nel paesaggio dei casali della Calabria e di Tropea in particolare. Si tratta di un sistema costruttivo basato prevalentemente sull’utilizzo di argilla bagnata, mista ad inerti naturali, la cui massa pastosa e duttile per la successiva evaporazione naturale diviene solidale, prestandosi a tecniche e tipologie differenti. Tale metodo è stato usato in Calabria fino alla metà dello scorso secolo. Oggi di esso rimangono solo ridotte presenze nelle varie aree della regione. Testimonianze di grande interesse, fra cui quelle ancora esistenti sul promontorio del Poro, ove tra l’altro si riscontrano alcune fra le maggiori espressività conservate, sia a livello urbano che rurale. Proprio per questo diventa oggi importante e urgente l’opera di sensibilizzazione e di “tutela viva” di tale patrimonio, fondata sul recupero dell’identità culturale nei modi e nei termini che saranno affrontati e discussi approfonditamente nel corso del convegno di domani, presieduto dalla guida del Rotary Club “Distretto 2102” di Tropea, Filippo Laria. L’incontro, moderato da Vittoria Saccà, dopo i saluti del sindaco Giovanni Macrì, del consigliere dell’Ordine degli architetti di Vibo Valentia, Carmen Corrado, e del vicepresidente dell’Ordine provinciale degli ingegneri, Teresa Mazzei, prevede gli interventi, in veste di relatori, del professore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Lonetti (Lettura operante del territorio tra natura e paesaggio), del docente di Storia dell’Architettura dell’Unical Rosario Chimirri (Costruire, vivere in crudo nella Calabria e nel mondo: passato e presente) e dell’esperto in Scienze turistiche Antonio Varrà (Ecoturismo in terra cruda). Il convegno “Territorio, sostenibilità e turismo. Architettura in terra cruda nel paesaggio dei casali di Tropea” si concluderà con il dibattito e l’interazione in sala.

