Valorizzato il Parco regionale delle Serre alla Bit di Milano

La quarantaquattresima edizione di BIT – Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano, ha registrato anche quest’anno un grande successo di pubblico a soddisfazione degli oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi. Un bilancio positivo anche per la partecipazione della Calabria. La Regione quest’anno ha puntato su una promozione mirata, presentando un’offerta turistica variegata in grado di soddisfare le esigenze sempre più diversificate dei turisti provenienti da tutto il mondo. Oltre alle rinomate spiagge e coste, la Calabria ha valorizzato le aree protette offrendo una vasta gamma di attività per gli amanti dell’outdoor e del relax e mettendo in luce l’importanza della sostenibilità ambientale nel turismo e della tutela e promozione delle aree protette marine e montane. In questo senso, importante è stato l’intervento del commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre, Alfonso Grillo, che ha puntato sul fatto che la Calabria può offrire, più di altre regioni italiane, una proposta variegata, ecosostenibile in linea con i gusti di almeno 10 milioni di europei e venti milioni di americani che sono alla ricerca di questa tipologia di turismo. “Per quanto ancora oggi la Calabria sia riconosciuta come meta preferita del turismo balneare, il 40% del suo territorio è montano, – ha spiegato Grillo – ricco di ambiente spettacolari e incontaminati, che noi come Parco puntiamo a valorizzare attraverso una serie di iniziative che coinvolgono e spingono ad una presenza attiva. Si pensi alla Ciclovia, alla valorizzazione dei Borghi storici delle aree interne, al trekking, con – ad esempio – la realizzazione del “Cammino del Normanno” che punta ad unire al montagna al mare attraverso un percorso affascinante fatto di luoghi spirituali, storici, culturali”. In occasione della BIT, il commissario Alfonso Grillo ha incontrato gli studenti dell’Ite di Vibo Valentia. I ragazzi della terza, quarta e quinta classe dell’indirizzo turistico erano presenti alla BIT nell’ambito dell’attività inserita nei Pcto – percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento (l’ex alternanza scuola lavoro). Trentacinque alunni e tre docenti accompagnatori, guidati dalla responsabile Pcto, professoressa Rita Tavella, hanno svolto attività con visita agli stand, partecipazione agli eventi (convegni e conferenze) lavori di gruppo su schede programmate dai tutor scolastici e aziendali/operatori ed espositori presenti in fiera. La finalità del progetto è stata quella di prendere coscienza dell’offerta turistica nazionale e internazionale interfacciandosi con gli operatori del settore; approfondire la variegata offerta turistica della propria regione e il modo in cui questa si inserisce nella rete comunicativa della fiera.

