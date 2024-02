Anziana senza ascensore a Vibo, la replica dell’Aterp: «La manutenzione spetta solo al condominio»

In relazione al servizio dal titolo “Vibo Valentia: anziana senza ascensore reclusa in casa”, dal Commissario straordinario dell’Aterp, avvocato Grazia Maria Carmela Iannini, riceviamo e pubblichiamo: “In merito all’articolo a firma Cristina Iannuzzi del 13 febbraio occorre, in via preliminare, evidenziare che la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, quando non si tratti di problemi strutturali, è competenza esclusiva della gestione condominiale, laddove sono stati nominati degli amministratori di condominio, ovvero dagli stessi assegnatari che ne hanno la responsabilità fin da quando sottoscrivono il relativo contratto di locazione; peraltro, è bene sottolinearlo, non esiste alcun nesso amministrativo-burocratico tra la certificazione di agibilità e la non utilizzazione dell’ascensore dovuta, come nel caso in specie, ad altre motivazioni. Nella fattispecie, in considerazione dell’esistenza di infiltrazioni di acqua nel vano ascensore, si è reso indispensabile richiedere adeguato finanziamento per porre rimedio a tale condizione; i fondi richiesti, pari a circa 165.000,00 euro circa, riguardano tutti gli impianti elevatori di Contrada Vaccaro e risalgono ad una formale richiesta già formulata alla Regione Calabria. La permanenza dei due anziani nello stesso alloggio potrebbe avere una soluzione, in via solo teorica, attraverso la procedura di richiesta di cambio alloggio, prevista dalla legge n. 32/1996 s.m.i., peraltro mai avanzata da parte dei due anziani interessati; com’è noto, tuttavia, ATERP Calabria non dispone di alloggi liberi nella Città di Vibo Valentia per consentire tale possibilità. Riguardo la condizione degli stessi immobili di Contrada Vaccaro, che necessitano certamente di adeguati interventi manutentivi come per il resto della città di Vibo Valentia, abbiamo il dovere di far rilevare, e non è la prima volta, che ATERP Calabria può realizzare tali interventi sugli edifici di sua proprietà soltanto se destinataria di adeguati finanziamenti e che nella nostra stessa condizione versano tutte le Aziende Case del territorio nazionale“.

