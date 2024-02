Naufragio di Cutro, la segretaria Pd Elly Schlein in Calabria

La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein presto in Calabria. Lo ha annunciato la stessa esponente dem nella relazione alla direzione di partito in corso a Roma: «Domenica – ha fatto sapere- tornerò a Cutro per le manifestazioni che si svolgeranno per l’anniversario della strage. Chiediamo verità e giustizia, ma ancora non abbiamo avuto risposta dal governo. Continuiamo a chiedere: come è potuto accadere? Perché non sono partiti i soccorsi con i mezzi più adeguati della guardia costiera?». A Cutro in occasione del primo anniversario del naufragio che ha provocato 94 morti accertati e un numero imprecisato di dispersi, si terranno tre giorni di iniziative a partire da sabato 24 febbraio. Il culmine lunedì 26 con la veglia all’alba sulla spiaggia della tragedia e a seguire la conferenza stampa dei superstiti e dei familiari delle vittime.

