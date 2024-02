Una delegazione di agricoltori dona prodotti di produzione locale al Reparto pediatrico di Vibo

Si è recata questa mattina al Reparto di Pediatria dello “Jazzolino”, una delegazione di agricoltori vibonesi per omaggiare i piccoli pazienti con vasetti di miele biologico di produzione locale e gadget loro dedicati. Il gesto solidale, mosso dal sentimento di solidarietà che caratterizza in queste settimane la mobilitazione del comparto agricolo, è stato rivolto anche alle famiglie e al personale medico. Sono stati donati prodotti delle aziende agricole, i cui proprietari e dipendenti stanno animando pacificamente la protesta di queste settimane nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio. L’ingresso al Reparto è stato regolarmente autorizzato dalla direzione sanitaria ed è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni in vigore e per il tempo strettamente necessario alla consegna degli omaggi. Contestualmente, al di fuori del perimetro ospedaliero, stanno sostando alcuni mezzi agricoli con una rappresentanza degli agricoltori intenta a ribadire le ragioni della protesta che coinvolge l’intero settore sul territorio nazionale e non solo.

