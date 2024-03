Dentro la notizia: focus sull’olio d’oliva realizzato con la varietà “pennulara”

Si chiama “La pennulara” ed è la varietà di oliva simbolo della Calabria. La coltivazione autoctona cresce soprattutto nell’alto Crotonese. Nella zona fu introdotta fin dal Medioevo dai monaci basiliani. Se ne ricava un olio che è uno dei componenti dell’olio extravergine di oliva Alto Crotonese Dop. Ma la pennulara è buona anche come oliva da tavola e diversi studi hanno messo in luce le sue proprietà benefiche sull’organismo in quanto ricca di polifenoli che contrastano i radicali liberi e prevengono l’invecchiamento cellulare. Di tutto questo parleremo nella puntata odierna di Dentro la Notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv. In diretta da Torre Melissa, nel Crotonese, l’inviato Tonino Raco con Natale Carvello e Martino Barretta, rispettivamente presidente e componente del cda del Gal Kroton. In studio con il conduttore Pier Paolo Cambareri il giornalista di LaC Massimo Tigani Sava, coordinatore del settore Sviluppo e identità territoriale.

